美國7月CPI數據公布，顯示通膨受到控制，市場開始預期聯準會9月停止升息，由於短天期美國公債殖利率高於長天期，且對升息敏感度又較長天期低，現階段短天期的元大美債1-3年（00719B）相對長天期債券ETF，更具有高息、價格低波動的特性，短天期債券正吸引包括股神巴菲特在內的大戶持續買進，成為現階段資產配置新歡。債券ETF受歡迎原因來自於，只要發債國家或是企業不違約，都會每期固定支付債息，不像股票股利會隨當年企業經營結果而有變化，同時美國公債是由世界第一經濟體美國為擔保，被視為無風險資產，而投資等級債信評約僅次於美國政府所發行的美國公債，能提供較美國公債更好的收益性。

另一方面，持有債券ETF具有節稅優勢，因其配息收益計入海外利息所得，可免繳二代健保補充保費。元大投信指出，目前交易熱度較高的長天期美債、投資級債ETF，配置價值在於一、較以往為高的債息；二、降息後的潛在資本利得空間。7月FOMC會議後，市場認為的「鷹派」被定位為聯準會未來將依經濟數據保留升息選項，普遍預期本次升息周期進入倒數觀望，依歷史經驗，升息倒數階段為進場債市最佳時機，除了相對高殖利率外，未來更有價格上漲空間可期。而目前各天期美債呈現殖利率倒掛，據彭博資訊，美國一年期公債殖利率達5.35％，依巴菲特掌管的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）第二季財報揭露，面對現階段環境，已將大量現金買進殖利率約5％的美國短期公債。元大投信表示，當美債殖利率將維持相對高檔的區間，且無意等待長時間降息政策、承擔長債利率風險的投資人，可關注美國短期公債的高殖利率與受利率波動影響性低特色，適合做為相對穩定的息收來源，尤其「元大美債1-3（00719B）」採季配息機制，今年以來三次季配年化配息率分別為4.4％、4.2％、4.8％，皆較長天期公債ETF更高。統計元大投信旗下美債ETF掛牌時間均超過5年，債券ETF投資人數佔整體市場逾半，完整提供投資人不同天期，以及美債、投資級債等優質信評標的選擇。投資人參與ETF配息時，應留意配息率不等於報酬率，且須注意「半年配息、季配息、月配息等一年多次配息的產品，可能有各次配息金額不一致」之情形，不宜以單次配息推估該ETF未來會維持一樣的配息率，建議以長期配息記錄作為參考標準，更能有效評估ETF配息。