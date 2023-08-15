恒指開盤跌174點報18,599點，甫開跌幅收窄，曾僅跌27點，報18,745點。中國人民銀行下調中期借貸便利操作（MLF）利率及逆回購操作利率，分別下調15點子及10基本點。恒指曾僅跌27點，報18,745點。10時大陸公布「三頭馬車」數據均差過預期。大盤復現跌勢，暫時見最多跌214點，低見18,559點。

國指跌1％報6,361點。科指亦跌近1％報4,166點。

大陸股市偏弱，滬指微跌0.01％，深成指跌0.6％。

個股表現方面，騰訊14日公布業績，最新跌0.7％報330.8港幣。阿里巴巴跌1.2％報91.7港幣。友邦跌1％報71.15港幣。中移動逆市升0.4％報66.55港幣。

比亞迪曾跌近4％報229.4港幣，之後跌幅收斂，跌2.3％報233港幣。

碧桂園昨日大跌一成八，最新彈5％報0.84港幣，暫為表現最好藍籌。九倉置業最新跌8.4％，暫為表現最差藍籌。

恒大汽車獲紐頓39億港幣入股兼發新股抵債，股價高開一成半後，曾炒高四成七，高見2.5港幣，最新僅升9.4％。