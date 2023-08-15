伯鑫111年度營收9.04億元，稅後純益1.81億元，每股稅後純益（EPS）為10.92元；112年上半年營收為4.22億元，稅後純益為7,032.9萬元，EPS則為4.25元。
櫃買中心14日通過伯鑫上櫃案
櫃買中心於14日審議通過伯鑫（6904）上櫃案，伯鑫主要從事工業級活動扳手及鉗類產品之研發、生產及銷售，暨一般手工具產品之買賣等，董事長為趙秀月，推薦證券商為國泰綜合證券及玉山綜合證券，申請時資本額1.65億元。
櫃買中心於14日審議通過伯鑫（6904）上櫃案，伯鑫主要從事工業級活動扳手及鉗類產品之研發、生產及銷售，暨一般手工具產品之買賣等，董事長為趙秀月，推薦證券商為國泰綜合證券及玉山綜合證券，申請時資本額1.65億元。
伯鑫111年度營收9.04億元，稅後純益1.81億元，每股稅後純益（EPS）為10.92元；112年上半年營收為4.22億元，稅後純益為7,032.9萬元，EPS則為4.25元。
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