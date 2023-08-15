伯鑫111年度營收9.04億元，稅後純益1.81億元，每股稅後純益（EPS）為10.92元；112年上半年營收為4.22億元，稅後純益為7,032.9萬元，EPS則為4.25元。

櫃買中心10日通過進能服上櫃案
能率創新第二季每股稅後純益0.56元
禾伸堂上半年每股稅後純益3.59元
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