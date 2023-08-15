櫃買中心於14日審議通過伯鑫（6904）上櫃案，伯鑫主要從事工業級活動扳手及鉗類產品之研發、生產及銷售，暨一般手工具產品之買賣等，董事長為趙秀月，推薦證券商為國泰綜合證券及玉山綜合證券，申請時資本額1.65億元。