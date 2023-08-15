少子化社會之下，胎兒的健康成長更顯重要。為減少早產、發育異常的風險，健保署擴大糖尿病試紙的給付，從過去開放懷孕滿28週妊娠糖尿病患，放寬為孕期所有糖尿病的患者，包含孕前就已診斷出糖尿病者，每人每天給付5片血糖試紙，直到生產為止，預計可幫每名高血糖媽媽省下9072元。新制下月起上路，健保署每年將新增4400多萬點支出，每年可幫助1萬2800名媽媽。

健保署醫審及藥材組組長黃育文表示，懷孕會導致準媽媽的荷爾蒙改變，影響血糖的穩定，加上孕期飲食會有特殊偏好，導致一部分的孕婦出現妊娠糖尿病。孕期高血糖會導致孕婦出現高血壓、子癇前症、酮酸中毒等併發症。另外，高血糖也可能通過胎盤影響胎兒，導致巨嬰症、早產、新生兒低血糖等，有較高風險發生先天發育異常。

黃育文指出，在少子化社會之下，維持妊娠期的血糖穩定非常重要，孕婦須透過密切的血糖監測、良好的血糖控制，降低可能發生的併發症，確保母嬰的健康和安全。過去健保署僅給付懷孕滿28的妊娠糖尿病患每日5片血糖試紙、為懷孕的第1型糖尿病患每日4片血糖試紙，但9月1日起，無論是第1、2型的糖尿病，只要在孕期有高血糖問題，每人每日都能獲得5片血糖試紙的給付，直到生產為止。

根據婦產科醫學會建議，高血糖孕婦每日必須進行5次血糖監測，空腹1次、3餐飯後1次、睡前1次，未懷孕的患者則依醫師建議而定。黃育文分析，血氧試紙每片8.1元，孕婦從確定懷孕到診斷高血糖約需8週，孕期40週扣除8週，剩下32週，以此推估每名高血糖孕婦可省下9072元，健保則每年新增4400多萬點支出，每年將有1萬2800名媽媽受惠。

健保署長石崇良表示，為提升孕婦及胎兒的照護品質與健康，健保署與中華民國糖尿病學會、台灣周產期醫學會、台灣婦產科醫學會及中華民國內分泌學會等共同討論擴增給付範圍，未來會在財務可負擔及根據真實世界資料證據，將具有臨床實證效益且臨床治療所須的特殊材料放寬使用條件，提升使用可近性，以達到精進醫療照護品質及守護全民健康福祉的目標。