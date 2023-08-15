前「酒國名花」凌威威曾獲選中國小姐第6名，憑著亮眼外型及有話直說的風格闖蕩演藝圈，2018年與老公岳子樓結婚，未料婚後沒多久便爆出婚變，老公甚至欠下800多萬債務後神隱，如今事隔3年依舊離不了婚，讓她氣到怒控：「我一分錢都不要了，趕快跟我簽字離婚」。

根據《三立新聞網》報導，凌威威表示婚變時曾寫訴狀打離婚官司，未料一拖就是3年仍未解決，由於身邊有不錯追求者，讓她決定向老公岳子樓喊話，趕緊出面解決離婚一事，她透露婚前有簽協議，倘若男方婚內有不忠行徑，800萬房產得歸她所有，不過耳聞男方改名做詐騙集團，急於切割乾淨的她，表示願意放棄錢財，只想恢復自由之身，也打算聽從律師建議，再花錢寫一次訴狀，並出庭家事法庭，屆時只要法官同意，便能直接宣判離婚。

凌威威耳聞老公改名做詐騙集團，讓她想趕緊與對方切割乾淨。（圖／中時資料照）

凌威威曾於在2010年捲入「仲介賣淫」風波，重創演藝事業及形象，不得不退出演藝圈及酒店業，收入頓時銳減十倍，不願跟命運低頭的她，重拾書本考上台藝大美術系研究所在職專班，順利取得碩士學位，不過以本名開設畫室時，傳出課程與學員參賽資格不符的爭議，被要求退還學費，還傳出向家長借錢應急，而她曾出版的自傳《葳力四射》，內容點出名人的酒店秘辛，讓遭影射的知名人士人心惶惶。