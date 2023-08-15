彭博社接獲爆料，人民銀行已減少或停止，發放進口配額給當地部分銀行業者。雖然尚未清楚了解中央為何祭出此禁令，但近來幾個月黃金進口量下降，且受影響的進口配額，也不太會馬上就反轉。

全球最愛黃金的兩個國家，就是中國大陸與印度。因此，中國大陸對黃金的供需改變，也會左右全球黃金價格。大陸經濟成長動能不強之下，當地對黃金等貴金屬的買氣也就跟著降溫。以近期的6月來說，上海金價就比全球的還要低。

上周，世界黃金協會（World Gold Council）指出，中國大陸供應較吃緊些，才會造成溢價出現波動。知情人士表示，雖然部分金條還是繼續運往中國大陸，但訂單量並不多。大陸6月非貨幣用途的黃金進口量月減35%，創元月以來最少。

彭博社指出，看著人民幣匯價孱弱不振，黃金或許是具吸引力的投資商品之一，人行可能藉由壓縮黃金進口配額來拉抬人民幣。14日，離岸人民幣貶至今年以來最低，可能受到一堆不如預期的經濟數據所影響，外界對中國大陸成長有所擔憂。

倫敦貴金屬調研單位Metals Focus認為，從中國大陸對黃金需求的前景來看，目前沒有期待行情，是一種不好也不壞的狀態。但比較可以確定的一點是，中國大陸金市的確是供應較吃緊。