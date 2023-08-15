麗臺科技電腦事業處總經理周世偉表示：「數位轉型在AIDMS No-Code的加持下，已變的不再遙不可及。現在，麗臺AIDMS再進化，利用生成式AI技術，通過多模型協作的方式，優化AI模型的開發過程。」

麗臺科技事業發展經理黃暐仁說：「麗臺將聯手合作夥伴，在自動化展上展示AIDMS加持下的數位孿生智慧工廠和PCB AI組裝檢查的最新應用案例。數位孿生系統將帶來即時的安全性監控、工廠組裝智能監控和品質控制等優勢，助企業更精準掌握製造過程的關鍵變數，提升整體生產效率和產品品質。」

導入AI檢測系統的首要挑戰在於資料的訓練，研發人員經常面臨影像資料不足或解析度不佳的問題，這使得模型推論結果不如預期。AIDMS運用生成式AI的驚人能力，徹底解決了數據品質的瓶頸。不再受影像資料匱乏的困擾，AIDMS可以根據僅有的少量照片，瞬間衍生出大量且多樣化影像資料，直接瓦解了數據不足導致模型難以收斂的難題。同時，受光學影像系統所處環境等多重問題所帶來的影像成像品質穩定性不足挑戰，AIDMS同樣傾力攻克，以生成式AI 技術增強整體模型性能，提升檢測的辨識率。值得一提的是，AIDMS完全開放模型程式碼，研發人員可直擊痛點，依不同實例客製化專屬AI模型，使其更加靈活且符合各項需求。

克服了這些挑戰，AIDMS就像給予自動化產業數位轉型一對強大的翅膀，對於希望跨越AI領域障礙、開展創新轉型的企業而言，不再受限於傳統資料訓練方式的單一選擇，AIDMS可以幫助開發者強化影像資料，並以更快、更精確的方式實現數位轉型願景。

數位孿生智慧工廠正成為科技界的熱門焦點，透過虛擬世界與實體製造的巧妙結合，企業能夠模擬和優化製造過程，創造更安全可靠的工作環境，同時有效降低人為錯誤和意外事故的風險。

AIDMS在數位孿生中的關鍵作用不容忽視，其No-Code特性迅速推動了電腦視覺技術在智慧工廠中的應用，並顯著降低開發時程與導入成本。令企業不再費心於AI開發及程式撰寫，而是透過AIDMS，將大部份時間專注於核心競爭力的提升，為未來發展奠定堅實基礎。