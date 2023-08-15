大陸國務院新聞辦公室今天（15日）上午10時舉行新聞發佈會，中國國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉介紹2023年7月份國民經濟運行情況，對於外媒提問，中國大陸經濟是否出現通貨緊縮？付凌暉斬釘截鐵強調，「當前中國經濟不存在通縮，下階段也不會出現通縮」。

路透社記者提問，中國大陸政府最近公布了一系列穩增長的政策，在這種背景下，7月的數字反應內外需仍然疲弱不振，居民和企業信心不足，尤其CPI同比轉負，這是否意味著中國大陸經濟進入了通縮的區間？下一步政府是否需要推出一些更強有力的或者更有效的政策措施？

付凌暉表示，7月分部分主要指標有所回落，這是月度間的正常波動。「關於通縮的問題，之前的發佈會上也明確講，當前中國經濟不存在通縮，下階段也不會出現通縮。」

付凌暉表示，從整個經濟運行的情況看，中國大陸經濟運行整體上在恢復；從貨幣條件看，廣義貨幣增長、市場流動性總體充裕；從價格看，這個月CPI同比有所下降，但是從環比來看，由上月的下降轉為上漲，7月份CPI由上月同比持平轉為同比下降0.3％。同比轉降主要是由於以下幾個因素：

一是食品價格由上漲轉為下降。7月份食品價格同比下降1.7％，上月為上漲2.3％，影響CPI下降0.3個百分點。其中豬肉價格下降26％，影響CPI下降0.4個百分點，主要是由於上年同期食品價格的基數比較高導致的。

二是上年同期的基數較高，上年7月份CPI同比上漲2.7％，漲幅比上年6月份擴大0.2個百分點，這些是影響CPI同比轉降的主要因素。儘管7月CPI同比轉降，但是從環比來看是由降轉漲，為今年連續5個月環比下降之後的首次上漲。7月CPI環比上漲0.2％，其中非食品價格由上月環比下降0.1％轉為7月上漲0.5％，主要是由於暑期出行服務價格上漲帶動。從服務價格來看，7月服務價格同比上漲1.2％，漲幅比上月擴大0.5個百分點。其中，飛機票、賓館住宿、旅遊等價格分別上漲11.9％、13.2％、13.1％，出行服務需求擴大對價格的帶動作用明顯。從扣除能源的工業消費品價格來看，7月份同比下降0.3％，降幅比上月收窄。扣除食品能源以外，核心CPI情況來看，7月份核心CPI同比上漲0.8％，漲幅比上月擴大0.4個百分點，這也表明，市場供求關係出現了一定的積極變化。因此，從這些情況來判斷，7月份CPI同比下降很大可能性是短期現象。

付凌暉表示，下階段，隨著經濟恢復好轉，市場需求持續擴大，供求關係有望逐步改善，加之上年同期高基數的影響逐步消除，CPI同比漲幅將逐步回到合理水平。