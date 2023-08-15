112學年大學考試分發入學今（15）日放榜，台灣大學共錄取1561名新生，且滿招沒有出現缺額。其中錄取考生最多的高中為建國中學、北一女中與師大附中等明星學校。

台大註冊組組長李宏森表示，教育部核定台大今年分發入學管道招生名額為1311人，占比37％，名列為全國第二高，僅次於政大。而受到去年「低分高就」的影響，考生回流到今年度分發入學管道的名額共1561人，占總招生比例44％，依舊是滿招，沒有出現缺額。

至於各高中錄取人數方面，李宏森提到，依照校方統計資料，建中錄取187人最多，其次則為北一女中163人、師大附中118人，台中一中則有86人，高雄中學為69人。

在招生制度上，台大明年恐出現調整。李宏森說明，今年教育部核定台大考試分發入學名額佔比37％，為全國第二高，明年將會往下調，但申請入學占比預計調升到50％，繁星推薦則規畫從目前10.5％往上調升至12％。