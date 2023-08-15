受不了老婆愛撿回收，人夫怒提離婚！人妻曉雲（化名）自10年前開始撿拾各式回收物放置家中各處，丈夫常年生活在垃圾堆中，還須擔心因此影響防災或波及其他住戶，精神備受折磨。多年要求改善但無果，而曉雲去年10月間突然返回印尼一去不回，丈夫無法繼續忍受，因此向台北地院請求判決離婚。

根據判決書，丈夫與曉雲結婚已逾20年，曉雲卻自10年前開始撿拾各式回收物放置家中四處、房屋共同走廊，丈夫常年僅能在四處堆滿雜物的狹小空間休息，精神備受折磨。雖然丈夫屢屢制止，但曉云卻不予理會，甚至變本加厲被鄰居檢舉，為此遭到台北都市發展局罰款4萬元。事後，曉雲因擔心負擔該筆罰款費用，丈夫因此要求她返回印尼。

丈夫表示，過去10年間，他僅能生活在堆滿雜物的狹小空間倍感壓抑，仿佛置身於垃圾堆中。妻子曉雲雖有在餐廳打工，也有一份家事服務工作，但卻從未一起分擔家計。

丈夫透露，他是身心障礙者，求職不易，婚後依靠臨時工維生，3、4年前因罹患肺結核，體力大不如前，至今仍因病無法工作。在此艱難情形下，曉雲卻不履行撫養義務，丈夫心寒之下向法院提出離婚。

台北地院經審理，認為曉云長期於家中堆置雜物，影響居家環境及生活健康，夫妻也因此屢生爭執致婚姻發生破綻，而曉雲後來也被要求返回印尼，造成二人長期分居。

法官審酌，曉云至今未回台，與丈夫均無任何維繫雙方感情之具體作為，顯見雙方已無意維持婚姻，客觀上徒有夫妻之名而無夫妻共同生活之實，足認婚姻有重大破綻，因此判准丈夫離婚訴求。全案仍可上訴。