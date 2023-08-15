小兒夏季熱究竟是撞邪還是？臨床醫師指出，夏季4歲以下幼童好發找不到原因的發燒：感染科醫師指出，只要排除肺炎、腸胃炎等病毒感染，給予退燒藥通常就能緩解；巧合是夏季熱好發在農曆鬼月，難免父母親會尋求收驚等民俗治療；小兒科醫師則解釋，「夏季非特異性發燒」推測與小孩中樞神經調節能力差有關。

明（16日）就是農曆七月初一，值此同時，醫師也發現最近輪狀病毒、新冠病毒以及腸病毒等多毒齊發，特別的是小兒不明原因夏季熱病號也增多。

開業小兒科醫師施勝桓指出，根據疾管局最新發布的疫情監測，目前基層以流感、新冠和腸病毒門急診就醫居前三名，他門診收治狀況也大致如此。

而台中榮總小兒感染科主任陳伯彥指出，近日忽晴忽雨，醫學中心收治小病號仍很多，不但有輪狀病毒還出現腸病毒68型，還有零星幾例找不出原因的夏季非特異性發燒，患者沒有呼吸道或腸胃道症狀，就是高燒，忽高忽低，這類病患只要排除有肺炎、細菌或病毒感染，就是夏季非特異性發燒，通常給予解熱劑就能緩解。

施勝桓則表示，夏季非特異性發燒又稱小兒夏季熱，好發在4歲以下小孩，推測是小朋友中樞神經還未發展完整，對夏季氣溫調節出現變溫現象，患者症狀通常早上開始燒，中午溫度持續高，傍晚就開始慢慢降溫。