縣府環保局請來專業廢液處理公司將艾斯巴達貯存的廢液運走。（邱立雅攝）

不少關西鎮民及民代到艾斯巴達工廠門口想要進場了解未果，只能在對面「監督」。（邱立雅攝）

新竹縣關西鎮鳳山溪612遭到艾斯巴達公司廢液汙染水源，新竹縣府認定該公司消極不作為，15日上午委託廢液處理廠商運走18桶廢液，並將與新竹地檢署檢察官合作，向行為人索討清除費用，同時拆除該公司高達1500平方公尺違建物，預計當天可將違建拆除到「不堪使用為止」。

艾斯巴達公司存放的廢液桶，6月12日汙染鳳山溪水源，造成關西鎮、新埔鎮一度大停水，影響在地居民飲用水安全甚鉅。環保局代理局長蕭宏杰表示，環保局委託桃園一家甲級處理公司，將18桶封存暫置的廢液運走，以合法方式處理，預估費用達60萬元，清運費用將會與檢察官合作，向艾斯巴達求償。

工務處在廢液運出後，隨即出動機具拆除艾斯巴達違章建築，工務處副處長陳盈州表示，原先合法面積約為3300平方公尺，但早在1980年代，未經過合法途徑向東西南北4個方向，用鐵皮增健約1500平方公尺，因違反建築法無法補照，依法強制拆除。

陳盈州表示，之前在產發處、工務處以及環保局的聯合稽查中，縣府已撤銷艾斯巴達工廠登記證以及再利用許可，工廠內機械設備已完全移除，目前沒有營運，縣府仍會派員定期稽查，避免業者偷偷營運。

拆除作業啟動時，關西許多鎮民及代表前往現場關心，但均遭到攔阻，據聞為地主不願外人進入廠區，民眾只能聚集艾斯巴達廠區門口「監督」，甚至還有民眾表達抗議，認為水源被汙染，民眾竟無權了解。

關西鎮長陳光彩表示，事發至今縣府與公所也都積極處理，目前僅剩河床汙泥仍待清理，環保局的清運計畫書已送交環保署，希望環保局盡速按照計畫將河床清乾淨，還給在地民眾乾淨飲用水。