國民黨台南市立委參選人王家貞、陳以信、姚正玉及以無黨籍參選的前台南市議長李全教，聯名在永康區高掛「打破信Lie救台灣」看板，訴求藍營小雞打綠營母雞，今天包括李全教、王家貞、姚正玉一起高喊「下架民進黨」，李全教針對民進黨從中央到地方抹黑他黑金，回嗆「我清清白白挑戰民進黨」。

由台南市韓友會理事長廖盛芳發起、立委参選人王家貞等人一起聯名高掛的這面看板，以「打破信Lie」作為空戰訴求，希望能將這股聲音深入陸戰，空陸齊發，首面看板猛攻賴清德「台獨金孫務實工作者、推向戰爭人民恐慌、不進議會233天」等10大議題，批評賴清德無德、失德等，以下駟對上駟策略，強調這不只是國民黨對決民進黨，更是「和平V.S戰爭」的一戰。

這面看板今天上午在永康交流道邊的永康情定城堡外側高掛，後續還將陸續懸掛其他競選看板，炒熱國民黨選情，希望能引發全國「立委打總統参選人」的戰場。先前在國民黨立委參選人合體侯友宜「正義成真」看板缺席引發話題的李全教此次也在看板上與國民黨立委參選人名義署名。

李全教對於自己選情很有信心，這從民進黨從中央到地方都抹黑他是黑金可窺知一二，他說，自己敢到廟裡面對神明發誓，從來不收回扣、紅包，反問民進黨敢不敢，「誰才是黑金」，他說，「我有什麼烏漆嘛黑的事，歡迎大家講清楚！」他也針對日前民進黨台南市議員蔡筱薇、朱正軒、李宗翰等人指他跟88槍有關、是88槍幕後黑手，已於昨天正式提告加重誹謗、意圖使人不當選。