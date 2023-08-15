一名39歲男子近日表示總是被家人催婚，然而交友軟體上的女生看到他月薪只有2萬9千元都無視他，但其實他還有股票210萬元，以及等著繼承的千坪祖產，驚人身家背景讓網友羨慕，直呼「月薪2萬9躺平就好，別努力了。」

原PO日前在臉書《存錢公社》發文，目前39歲單身，是個宅男，月薪29K，公司常放無薪假，存款只有30萬元，但是他股票有210萬元，算下來每年配股、配息能領到13萬元，加上都宅在家，沒有任何其他開銷，隨著年紀增長，父母頻頻要他找個對象，於是上交友軟體找女友，但妹子一聽到他的工作和薪水都馬上解除配對，讓他無奈。

之後原PO還補充，未來他還能繼承1000多坪的祖產，但目前不能動用或是做任何買賣，於是請教網友們該如何增加額外收入。

貼文曝光後，大家看到原PO有股票又有祖產，根本人生勝利組，紛紛留言：「躺平就好」、「什麼都不用做，繼續複利滾存，然後繼承土地後就可以退休了」、「保持健康吧，如果比其他人早走，那筆祖產也繼承不到」、「不結婚交往生小孩，就不用思考增加收入的問題」、「你不用會投資，繼續29K過生活吧，會投胎比較重要」。

還有人建議，「土地不能賣，看能否有出租給別人，增加收入呀」、「拿金額來投資自己吧！學語言，或學什麼都好」。