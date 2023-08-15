Sekera表示，該公司預期美國第三季國內生產毛額（GDP）成長 1%，基本預測情境是貨幣政策緊縮和放款持續減少將對經濟造成影響，但我們仍然預期美國通膨將持續放緩。

上周四美國總統拜登在一場募款活動上公開表示，中國因經濟面臨挑戰已經成為一個「正在滴答作響的定時炸彈」（ticking time bomb），他並表示該國因為成長疲弱而陷入困境。

中國地產巨頭碧桂園周一宣布旗下11隻境內債券即日（8月14日）開巿起停牌，據媒體報導，所涉及的債券規模超過160億元人民幣。另有媒體報導碧桂園正在尋求債務重組。

與中國金融巨頭中植企業集團旗下信託公司也爆出無法支付多項高收益投資產品款項的消息，加劇市場對中國影子銀行體質的擔憂。

中國經濟形勢惡劣，但Sekera表示，事實上，中國對美國經濟的直接影響相對有限。美國對中國的出口額只占美國經濟的一小部分。因此，我認為實際上中國的影響只會集中在少數幾家公司，尤其是那些在向中國出口產品方面受到很多限制的科技公司，「我擔心的公司包括輝達（Nvidia）。這家公司雖然擁有巨大的成長前景，但我們認為它的股價上漲太快。此外，我也擔心許多半導體設備供應商，例如艾司摩爾（ASML）」。

他並表示對中國經濟而言，更重要的是消費持續惡化。我們認為中國經濟不僅在今年下半年將成長過於緩慢，且在未來幾年還將持續放緩。我們預期到2027年其GDP成長率將放緩至3%，這當然會對消費與經濟造成衝擊，而與中國連動最緊密的公司是蘋果、特斯拉和Nike等公司。