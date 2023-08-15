新光全球債券基金經理人李淑蓉表示，近期美財政部提高中長天期發債金額，加上惠譽調降美國信評，推高美公債殖利率，並打壓新興市場美元債，造成美十年公債殖利率再度升破4%，8/14最新收盤來到4.20%，已逼近去年10/21的4.33%高點。

美公債殖利率竄升，不利於科技股評價，加上近來全球股市獲利賣壓出籠，全球市場資金處於風險趨避(Risk Off)情況下，美元指數近來一波彈升，美元避險效果現正炙手可熱，投資人除可逢低承接具成長趨勢的利基型股票外，投資等級的美元固定收益資產，例如全球債等，現階段殖利率更具中長線投資吸引力，值得投資人逢低佈局。

國際信評機構惠譽於8月1日盤後突然將美國債券信評自AAA調降至AA+，為債市投下震撼彈，美國10 年期公債殖利率再度突破 4%，2年期公債則在4.8%上下震盪，投資等級債與非投資等級債於降評後單日也分別下挫0.46%與0.38%。8月7日美國中小型銀行股遭另一家國際信評機構穆迪降評級，投資人憂慮金融系統風險升高，資金流再度反轉，湧入美債。聯博認為投資等級債是今年資金動能最佳的債券類別，在2023年發債量預期將下滑之下，有助支撐價格表現。由於經濟趨緩與升息邁入尾聲均對債市表現有利，現階段各類債券殖利率均來到相對高點，因此，聯博建議長期投資人不妨透過布局多元債券，以期掌握成長與收益機會，並緩和波動風險。

觀察目前債市投資前景，李淑蓉認為，未來美國通膨趨緩下，美國公債殖利率繼續上升空間有限，但短時間內，債券價格也難有大幅回升機會，主要原因是Fed目前傾向長期間維持高利率，同時，Fed可能會以較市場預期慢的步伐降息，Fed希望美國經濟呈現軟著陸，以避開衰退，對債市而說，價格彈升反應也將緩步進行。

李淑蓉強調，現階段美十年公債殖利率逾4%，公司債逾5%，是極具投資吸引力的高殖利率水準，目前進場布局投資等級的長債部位，等於掌握鎖住近年來罕見的高利機會，不僅債券部位，連全球債券基金，近期績效表現回溫，也加速吸引追求固定收益投資買盤追捧。

李淑蓉分析，倘若2024美國利率政策轉向，聯準會啟動降息循環，全球債券基金息利雙收機會出現，因為根據歷史統計，從1995年以來，美國4次降息循環期間，全球債券指數的含息平均報酬達12.78%，若扣除利息，不含息的平均報酬亦有3.69%。