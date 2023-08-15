最新數據顯示，大陸上海黃金現貨價格比倫敦現貨價格，每盎司高出超過40美元，出現五個月來最大的溢價差距，當地貿易商與進口商表示，大陸政府當局限制黃金進口，造成供給缺口擴大，進而導致價格上漲。

美國財經報導，儘管大陸消費需求低迷，但從6月下旬開始，大陸黃金價格越來越高，知情人士指出，政府已減少或停止部分當地銀行的進口額度，且短期內不會再進行調整，目前並未公開設下限制的原因。

報導提到，由於人民幣出現疲軟，大陸民眾可能因此增加購買黃金的比重，成為一項具有吸引力的投資，但當局為了穩定人民幣的走勢，開始限制黃金的進口額度。

諮詢機構Metals Focus Ltd董事總經理Nikos Kavalis提到，大陸黃金需求的前景看起來既不好也不壞，「但是我們確實已經看到供應狀況變得更加緊張。」

事實上，在大陸政府進行管制之前，價格甚至比國際市場還低，主要原因在於該國經濟動盪，使消費者減少對黃金首飾或貴金屬的投資，整體購買力仍低於長期以來的平均水準。