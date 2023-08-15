「生命鬥士」蔡義德罹患小兒麻痺導致下半身癱瘓，多年前曾被醫生宣告未來四肢將會逐漸萎縮，樂觀的他每天努力做復健，讓症狀減緩不惡化，認為四肢保持不退步就是進步，不過蔡義德昨（14日）卻驚傳送醫，臉書還發文：「請大家為他打氣加油」，梁佑南、秀蘭瑪雅、李亮瑾等星友都留言關心，而他助理事後曝光蔡義德的身體狀況。

57歲蔡義德日前才出席父親節愛心演唱餐會，演唱獻給父親的〈你是阮的人〉、〈打拼的人〉、〈心頭肉〉歌曲，透露多年前曾被醫生宣告未來四肢將會逐漸萎縮，樂觀的他每天努力做復健，讓症狀減緩不惡化，認為四肢保持不退步就是進步，每天給自己打氣，盡力延緩萎縮。

不過蔡義德昨（14日）卻驚傳送醫，臉書曬出病床照，他手上戴著醫院手環，還發文：「請大家為他打氣加油」，梁佑南、秀蘭瑪雅、李亮瑾等星友以及網友都留言關心，根據《自由時報》報導，蔡義德助理表示，蔡義德目前在醫院休養，沒什麼大問題。

蔡義德26歲出道、發行個人首張專輯，他克服肢體障礙，努力專研各類可輕易上手的樂器，如口風琴、薩克斯風等等，他為繼承父親從事的養鴨工作，而淡出台語歌壇，靠著努力經營，成為全台最大的番鴨供應商，直到2018年推出單曲〈換我乎你靠〉及〈看袂破〉，才復出歌壇。