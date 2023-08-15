潘姓男子在2019年擔任新北市板橋警分局員警時，攔查騎機車的曹姓民眾，卻在對方雙手已上銬、自行趴在地上，並無作勢自傷、攻擊或試圖逃跑、抗拒逮捕等情形下壓制對方，刑事部分潘男被依公務員故意傷害罪判處可易科罰金之刑4月確定，曹提告求償部分，台灣高等法院駁回上訴，判潘男須賠償慰撫金30萬元確定。

新北市政府警察局板橋分局潘姓警員，2019年3月26日晚間在在新北市板橋區南雅西路二段175巷、板城路口攔查逆向騎乘機車的曹姓民眾，測得其吐氣酒精濃度每公升0.17毫克，而對其實施生理平衡測試。

曹辱罵潘男「你們這些廢物」遭逮捕，潘被檢方起訴，明知對方雙手上銬已無反抗能力，亦無自傷、攻擊他人、逃跑、抗拒逮捕之情形，卻因不滿對方出言挑釁，即假借職務上之權力、機會，抓住其雙腳往路邊拖行，並以大腿、臀部壓在其頭部、肩頸部致受傷。

新北地方法院一審依公務員假借職務上之權力、機會，故意犯傷害罪，判處可易科罰金之刑6月，台灣高等法院二審考量潘行為時所受之刺激、犯罪手段及犯後態度等一切情狀後，認一審量處有期徒刑6月稍嫌過重，改判4月，潘未上訴已確定。

曹提起民事求償慰撫金100萬元部分，高院駁回潘的上訴，認定他假借職務權力、機會，故意為傷害行為，判潘須賠償慰撫金30萬元確定。

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