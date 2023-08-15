日本知名AV女優三上悠亞引退前來台參加「TRE台北國際成人展」，卻被部分粉絲抱怨花快4000元互動卻遭敷衍，引起熱議。想不到三上悠亞返日舉辦引退見面會，傳出門票賣不完、廠商努力催票等，AV達人一劍浣春秋分析可能的三種原因。

一劍浣春秋昨（14日）在PLAYNO.1網站發文表示，三上悠亞13日在日本秋葉原舉辦活動，卻發生疑滯銷的狀況，因為活動前2天主辦單位突加碼「只要參加活動就能免費擊掌」，跟過往票價高、福利時間短的風格不太一樣，加上前一天官方瘋狂PO催票文，一劍浣春秋大膽推斷：「你就知道這不是三上佛心想要多接待幾位影迷，而是片商和店家知道報名參加活動的影迷不如預期，怕三上臉上無光所以趕緊催票了⋯」

三上悠亞引退前話題不斷。（圖／IG@yua_mikami）

一劍浣春秋進一步分析滯銷的三種原因，「可能是門票太貴、可能是福利太少太短也有可能是目前三上主力客群的女粉對這樣的活動不感興趣，但不管怎樣這樣對三上來說絕對是很沒面子的事」；不過，三上悠亞16日還有一場自辦的活動，到時才能確定滯銷的主因，是因為引退活動CP值太低還是三上悠亞的人氣退燒。

三上悠亞是本屆TRE台北國際成人展呼聲最高的女優，但有PTT鄉民抱怨花了快4千塊，卻只跟三上悠亞握手、拍照、比ya、比愛心、比手指愛心、簽名，完全沒有官網寫的勾手、十指緊扣，抱怨「太敷衍」；另一名Dcard女網友則替三上悠亞平反，她送了手寫卡片給對方後，拍照環節時要求自拍，本來被工作人員擋下，經紀人Kouhei突通融，成功得到與三上悠亞的自拍照，而她公開Kouhei的側拍照，意外曝光其俊俏的外型，帶動話題。