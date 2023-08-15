大陸商務部公告，自15日起，對台灣地區的「聚碳酸酯」（Polycarbonate，簡稱PC）開徵16.9％至22.4％的「反傾銷保證金」。外界認為大陸此刻出招，意在報復副總統賴清德過境訪美。行政院長陳建仁今（15）日表示，總統、副總統出訪和過境都是行之有年，皆按照往例的方式來安排，這樣的做法無助於兩岸之間貿易的正常往來，而且也對台灣的業者相當不公平。

大陸商務部公告，從8月月15日起，對原產於台灣地區的聚碳酸酯開徵16.9％至22.4％的反傾銷保證金。被質疑是對副總統賴清德訪美做出的反應，行政院長陳建仁15日回應：「總統、副總統出訪和過境都是行之有年，我們都是按照往例的方式來安排，中國沒有必要藉此機會無端來挑釁」。

對於增加反傾銷稅問題，陳建仁說，從去年開始就已經面臨到，所以政府已經跟業者之間有很好的協助，這一次的反傾銷稅問題，經濟部已經協助業者來進行相關的訴訟，政府也會請經濟部協助業者能夠繼續發展，這方面我們可以從不同的角度來看，包含繼續來了解中國大陸的各種經濟，接著要擴展各種產品的外銷市場，以及提升產品的多元化還有高階化，讓我們的市場能夠增加」。最後他說：「我們也希望政府能夠來協助業者，對於中國大陸不必要的經濟手段做出相關的因應。這樣的做法，實際上無助於兩岸之間貿易的正常往來，而且也對台灣的業者相當不公平。」