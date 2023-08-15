Woojii的介面在視覺上以黑金色調打造精品風格，兼具看盤、下單、選股、學習等多元功能，首頁的「功能捷徑」，可以依用戶的投資習慣進行設定，讓投資人能在APP裡暢行無阻，另外，還可以進一步透過「小工具設定」自行定義首頁版面要呈現的資訊，透過Woojii打造屬於自己的投資「舒適圈」。

現今幾乎所有的股市資訊都能上網取得，卻缺乏系統性的整合，台新證券秉持「一站式全方位投資服務的精神」解決投資人要深入了解一檔股票必須要透過不同平台蒐集資料的痛點，Woojii提供每一檔個股完整的新聞、財報資訊，並用視覺化圖表呈現複雜的「基本面」「技術面」「籌碼面」資訊，讓投資人能看的快速、看得輕鬆、看得懂，取得資訊到看盤下單，用一支手機就能搞定。

台新證券指出，除傳統投資APP的看盤下單功能以外，Woojii還加入許多小巧思，有網友分享自己用Woojii申購股票，再次登入APP後收到以生動文字、可愛插畫通知抽籤結果的圖卡，她開心的表示，圖卡很有趣，還能將它上傳到社群平台與朋友分享，這個小驚喜讓她對於APP的印象大大加分。

郭嘉宏表示，網路世代的投資人比起傳統券商的實體服務，更倚賴、更相信自己操作APP，Woojii以「省心、懂你、有個性」的核心精神打造獨特的使用者體驗，希望藉由用心設計、貼近市場需求的數位投資工具吸引更多年輕世代、網路族群參與台股市場。

台新證券指出，即日起至8月底，下載台新證券Woojii APP並完成指定登入任務就能獲得100元台股電子下單抵用金，還有機會抽中iPad、7-11商品卡等。