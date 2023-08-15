新竹市長高虹安今天透露，大聯盟場務專家Chad Olsen的新竹棒球場改善評估報告已出爐並送達，她初步看了一下，只能說「不妙了」。（陳育賢攝）

新竹市長高虹安14日遭北檢起訴，昨天在記者會中也爆料新竹棒球場調查已完成，並將前市長林智堅等移送監察院調查，今天上午高虹安再透露，大聯盟場務專家Chad Olsen的新竹棒球場改善評估報告已出爐並傳回了，但是是全英文，已請專人翻譯，不過她初步看了一下，只能說「不妙了」。

高虹安指出，Chad Olsen所屬的Brightview公司的新竹棒球場改善評估報告昨天已送達新竹市政府了，報告是全英文，目前已請專業廠商翻譯，初步看到的狀況，只能說「真的不是很妙」，詳細內容還要與專家討論。

她說，大聯盟廠務專家提供的這份報告非常專業，包括土壤檢測及比對，以及棒球場的土層，每一層的狀況與排水情形都做了詳細分析。

她相信，若要把棒球場做好，並獲得國際認可，這份報告是非常重要的，市府不會等閒視之，會認真檢視相關內容，屆時會以記者會形式向議會及市民報告。

美國大聯盟場務專家Chad Olsen是在今年7月13日到新竹棒球場檢測場地並作改善評估，開挖8處斷面，測試清碎石層與底層排水狀態，開挖的8處斷面，涵蓋中外野與場邊側溝區，剷土機挖掘1公尺見方的土壤，之後回到美國作出專業評估報告。