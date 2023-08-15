興富發文心愛悅建案工程塔吊吊臂墜落，砸毀台中捷運車廂、軌道，且釀1死14傷，事發至今已3個多月，台中市府經計算損失後，向興富發求償2.6億元，7月間開2次協調會都無法達成共識，目前台中市府交通局、興富發公司已各自申請協商仲裁，交通局長葉昭甫強調相關程序會儘快進行。

葉昭甫表示，該起事件發生後，市府為謹慎起見，特別邀請日本技師到台灣，針對受損車輛進行盤點，確認是否值得修復，若不堪再修復或修復後仍有風險，將針對整列車求償；而在仔細計算後，因列車為客製化訂製，當初契約價金每列車約2億元，再加上其他設備及服務的損失，共向興富發求償2.6億元。

葉昭甫說，交通局、中捷公司與興富發因求償部分舉辦2次協調會，但雙方一直沒有共識，主要是興富發認為某些項目有折減、下降的空間，市府則堅定要捍衛中捷與市府權益，且中捷列車都是客製化，不是坊間產品可以直接買現貨，雙方立場堅持，使得協調無果，已於8月進入仲裁協商階段，也各自推舉相關仲裁人。

葉昭甫強調，根據仲裁的程序，目前市府與興富發都開始進行行政作業，各自尋找仲裁人代表，完成後會推舉出主要仲裁人，之後雙方仲裁人將邀集市府、中捷與興富發做相關確認，初估整個流程約需要3至6個月，交通局會儘量加速。