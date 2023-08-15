中國最新發布的經濟數據不如預期，以及人行意外降息導致離岸人民幣貶破7.31大關，為去年11月來首見，受此影響，周二香港恆生指數跌1.1%，報18571.34點。國企股(H股)跌0.9%，為6365.52點。