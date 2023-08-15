中國央行稍早前宣布調降中期借貸便利（MLF）利率15個基點和逆回購操作利率10個基點，為3個月內第二次調降政策利率，表明將加大貨幣政策激勵以提振經濟與市場的決心。

碧桂園前一日大跌18%，今日盤中反彈漲5%，在藍籌股中表現最佳。中國多個城市擬降二套房首付比例下限，為大陸地產股帶來提振。

九倉置業遭摩根大通大砍評級至「減碼」，股價重挫逾8%，在藍籌股中表現最差。

恆生科技股指數跌0.52%，快手跌3.6%，跌幅最大；小鵬汽車漲1.9%，表現最佳。

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