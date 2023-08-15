汽機車噪音擾人，嚴重影響民眾生活安寧。台南市政府環保局參考桃園市的做法，將原有的移動式聲音照相創新設備，改裝升級成為類固定式聲音照相設備，可以在不需要人員操作下，大幅延長執勤時間48至72小時，還搭配現行的寧靜專案勤務，擴大稽查全市142處路段，強化取締車輛噪音的執法力道。

環保局表示，自今年7月類固定式聲音照相投入取締車輛噪音工作以來，比過去的移動式聲音照相增加值勤時間12倍，共告發19輛，召回79輛；另外，自7月以來，環警監聯合稽查還攔查 402 輛，開罰改裝車輛100輛；噪音檢測 32 輛，查獲噪音超標7輛；檢舉網也通知到檢174輛，不合格8輛。

環保局指出，目前台南市取締車輛噪音的聲音照相設備，共有9套固定式及2套移動式設備；鑑於現行的移動式聲音照相設備受限電池設備容量，只能執勤2至4小時，還得配置2名環保人員現場操作，導致取締效果不佳。

經環保局參考桃園市的做法，找廠商將1套移動式聲音照相設備改裝升級成為類固定式聲音照相設備後，上個月正式導入勤務，成為取締車輛噪音的新尖兵。環保局強調，如果執勤效果不錯，還將爭取經費購置更多類固定式聲音照相設備。

環保局還說，新導入的類固定式聲音照相設備，將搭配現行寧靜專案勤務，加強及擴大稽查全市142處路段，包括：安平區永華路；中西區民權路、民生路、金華路；永康區中正路、復國一路；東區小東路、崇善路；後壁區172線等市民經常陳情有車輛噪音擾人的路段。

環保局長許仁澤認為，環保署已經修訂於夜間時段或行經學校、圖書館、醫療機構等特定區域，如有違反《噪音管制法》第八條、第十一條的行為，罰鍰將從原本的3000元加重至6000元，累犯還將持續加倍裁罰到上限3萬元，希望駕駛人不要心存僥倖，以免受罰荷包大失血。