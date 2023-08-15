🇪🇨 CRISIS EN ECUADOR 🇪🇨



El dirigente político del partido izquierdista Revolución Ciudadana, Pedro Briones, fue asesinado por impacto de bala. pic.twitter.com/XiOTwBsIXP — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 14, 2023

厄瓜多將於本週末舉行總統大選，政黨官員表示，今天又有一位地方政治人物遭槍殺身亡，事隔總統候選人維拉維森修（Fernando Villavicencio）遇刺僅不到1週。

綜合法新與路透社報導，厄瓜多總統候選人之一龔薩雷茲（Luisa Gonzalez）表示，今天遭殺害的政治人物布里歐尼斯（Pedro Briones）是隸屬前厄瓜多總統柯利亞（Rafael Correa）公民革命黨（Citizen Revolution Party）的成員，同時也是與哥倫比亞接壤的艾斯美拉達斯省（Esmeraldas）的競選活動領袖之一。

龔薩雷茲在過去名為推特（Twitter）的社群媒體X上表示：「我與新的暴力受害者暨戰友布里歐尼斯的家屬站在同一陣線…厄瓜多正在經歷最血腥的時期。」

過去曾任柯利亞左右手的龔薩雷茲直呼現任政府無能，並稱厄瓜多已被有組織的犯罪幫派把持。

厄瓜多警方及政府均未立即證實這起攻擊事件，但厄瓜多媒體引述當地警方知情人士說法指出，受害者在聖馬蒂奧鎮（San Mateo）家中被2名騎摩托車的男子持槍攻擊，2名男子犯後逃逸。

這起謀殺案距離8月9日在厄瓜多首都發生的維拉維森修槍擊案僅不到1週時間。中間派的維拉維森修在本次總統大選原是備受外界看好的總統候選人之一。（譯者：張茗喧/核稿：李佩珊）1120815