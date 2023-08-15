阿根廷舉辦總統初選，極右翼自由經濟學家米雷伊成為最高票贏家。隨後政府決定將美元官價匯率調整，阿根廷披索重貶，大跌超過20%，商家因此暫停供貨盼降低損失。

阿根廷商務紀事報（El Cronista）指出，米雷伊（Javier Milei）13日勝出總統初選後，央行提前貶值披索時機，這是政府近4年來一直抵制的事情。

在現任總統費南德茲（Alberto Fernández）自2019年上台後，美元黑市匯率由60披索至2023年初選前貶成600披索兌1美元，阿根廷通膨率高達116%。費南德茲執政任內，中央銀行在嚴格的外匯限制下進行每日微幅貶值，以避免大幅上漲。

阿根廷央行14日宣布，改變每日調整匯率的政策，將美元價格確定為350披索含稅365.5披索，同時將年定存升息21%，從97%提高到118%，月存9.7%。

這代表執政黨戰略的改變，經濟部長馬薩（Sergio Massa）同意國際貨幣基金組織建議的爬行釘住匯率策略，在固定價位小幅調整，或根據特定量化指標的變動而調整。

在阿根廷，每次美元上漲，都會立即轉移到價格上，在央行宣布新政策後，許多商家紛紛下架商品或暫時不提供報價，等待一切穩定後，才更新價目表。經濟學家阿塔納（Daniel Artana）認為最有可能的情況是，隨著通貨膨脹，經濟衰退加深，並加劇了危險的財務狀況。

經濟學家魯卡（Matías De Luca）預估，披索大幅貶值，意味8、9月將可能迎接上升為2位數的通膨，他認為原因是阿根廷央行只剩下美元為私人存款的準備金，還有主張美元化並提議統一匯率的米雷伊初選勝出，造成人們預期美元更具價值。（編輯：張芷瑄）1120815