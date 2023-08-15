大陸國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉15日回應近日市場關注碧桂園陷入財務風暴時表示，目前房地產市場總體處於調整階段，部分房企經營遇到一定困難，特別是一些龍頭房企債務風險有所暴露，影響市場預期。但要看到這些問題是階段性的，隨著市場調整機制逐步發揮作用，房地產市場政策調整優化，房企風險有望逐步得到化解。

但根據15日最新公告指出，今年1到7月，全大陸房地產開發投資下降8.5％。全國商品房銷售面積66563萬平方公尺、年減幅6.5％；商品房銷售額7兆450億元人民幣、年減1.5％。

根據《新京報》引述付凌暉表示，近期，北上廣深一線城市密集發聲，表示要支持和更好滿足剛性、改善性住房需求。部分二三線城市也在發布新的房地產調控政策，各地房地產政策的調整優化有助於提振市場信心。隨著經濟恢復向好，居民收入增加，房地產市場優化政策顯效，居民住房消費和房企投資意願有望逐步改善。