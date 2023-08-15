一名網友發文分享「第一次坐牢就上手」，將整個坐牢的過程分為入監、選擇監獄、錢、書本、頭髮、會客菜、抽菸、新收到的書籍以及做人的小撇步等9個重點，神奇的議題引起網友們熱烈討論，不少人看完驚呼長知識了。

一名男網友近日在Dcard上分享，他因為在工作上犯錯被判入獄服刑1年7個月，而他趁著坐牢的時間紀錄了自己的心路歷程，基本上收到入監通知書要盡快去報到，如果超過1個月沒報到，就會被通緝，警察會抓人。

男網友表示，台灣有50個監獄，每個監獄都有些不同，選擇監獄也是一門學問，根據他爬文做功課，台北跟桃園的監獄比較注意基本人權；台南的監獄全面有床，房間較大、設備較新，大寮監獄房間很大、通風很好，伙食比屏東差一點點。屏東、東部或外島的監獄，房間大、吃的正常，且因人少福利較好。最爽的地方還是外役監，但是犯脫逃罪、毒品、累犯、撤銷假釋或性侵與家暴者都不能去。

男網友指出，全台最爛的監獄（原PO未說明是哪裡），房間僅3坪大就擠了9到10個人，所有人都只能側睡，無法平躺，有些內行人會透過打架的方式，被抓去違規房去反省，因為違規房2人一間可躺平。

男網友表示，入獄的時候記得把錢帶到上限，因為在裡面生活都要花錢，砸錢讓自己生活更舒服會更快樂一點。除此之外建議可以自備書籍，因為監獄裡雖然有舊書，但多是宗教類的書，建議可自備小說或是專業書籍來打發時間。此外，入獄的時候不會馬上幫剪頭髮，建議可先把頭髮理成三分頭或者平頭，因為監獄用的理髮剪是舊型的寵物專用剪，剪完頭會流血，且因為沒確實消毒可能得皮膚病。

男網友也說， 會客菜算是坐牢的小確幸，理論上3天可以寄一次。另不管入獄前有無抽菸，建議一律寫有，因為之後辦理戒菸可拿獎狀跟加分。由於坐牢只能靠著看書打發時間，因此原本帶進去的書可能很快就看完，這時候要新收書，每次只能3本。

男網友透露，最後的重點就是做人要低調，研究所畢業就裝剛念完大學、大學生就裝是高中生，如果過度展現，可能會被眾人拜託幫忙到忙不過來，也可能會被針對；因此建議大家調查的時候寫會掃地跟煮飯或水電，這樣是最爽的。

男網友也分享，刑期過半可開始報假釋，而112年5月起假釋走新制度，包括新增假釋評分量表，考核靜態與動態犯罪因子，分成abcdef級，來評估再犯率，做假釋參考。其中靜態因子沒辦法更改，但動態因子會加分，當監獄的服務員會加分，有拿獎狀會加分，戒菸也會加分，每個加分項目的權重不同。最簡單的加分方式，就是去考張丙級或乙級的證照，理髮、水電、木工或餐飲的丙級證照就可以了，不過像是台大畢業證書、船長證和金色多益都沒用。

貼文引起網友討論，「笑死，看過工作、旅遊、念書、當兵分享心得的，第一次看到有人分享坐牢心得」、「雖然我沒這方面的打算，但我居然很仔細的看完了」、「全部看完有種長知識的感覺」、「Dcard總在我的意想不到的時候讓我學到新知識」。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。