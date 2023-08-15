據觀察者網報導，當地時間8月14日，新加坡「二號人物」、副總理兼財政部長黃循財參加紀念李光耀誕辰100週年的「重新創造命運」會議活動，同美國有線電視新聞網（CNN）著名主持人法里德·扎卡里亞（Fareed Zakaria）進行對話。

據香港《南華早報》報導，黃循財當天在談及中美關係這一全球重要議題時警告稱，中美兩國之間現存的「極端競爭」狀態（extreme competition），以及經濟制裁等措施，可能會對全球經濟造成「災難性」（disastrous）影響。

黃循財認為，他相信美西方在尖端科技領域針對中國的各種打壓限制不太可能「擊倒中國」，中國的各項現代化努力將始終走在正軌之上。不過，他也警告稱，在中美經濟博弈之中，所採取的金融措施可能會造成「附帶損害」，而世界對於這種「附帶損害」沒有經驗可循，也尚不清楚危害具體是什麼，這十分危險。

作為新加坡候任總理和第四代領導人的領軍人物，黃循財在當天的活動中沒有回避中美關係的問題，並指出，美國的對華政策將成為「世界上的重大議題」。

「考慮到美國與中國的『極端競爭』，新加坡擔心會出現什麼問題，而且這種問題是動態的，因為一個國家做了什麼，另一個國家可以報復。」黃循財說：「由於中美之間的『極端競爭』，目前正在形成的動態，將把我們引向一條對全球經濟來說是災難性的道路。」

黃循財解釋，由於世界對在雙邊爭端中使用金融措施沒有太多過往的經驗，就像當前中美競爭這種情況，因此儘管各國普遍已意識到「使用某些手段會造成附帶損害」，但這些「附帶損害」究竟是什麼，尚不清楚。

當被問及以美國為首的西方發起的科技限制會對中國產生何種影響時，黃循財認為，中國在包括軍事領域的各種現代化努力，不太可能因此而「脫離正確軌道」（derail，失敗）。

他說：「在執行、實力消耗和可靠性方面會有一個協調的過程，但你可以設計一個變通的解決方案。是的，這將在一定程度上減緩中國獲得高端技術能力的速度，但這不會永遠壓制中國。」

當被問及若台海發生衝突，新加坡將採取何種立場時，黃循財表示，他不想被捲入這種假設的情況。他強調，新加坡堅持「一個中國」政策，就像該地區其他國家堅持的那樣。在談到對俄烏戰爭的預測時，黃循財則表示，新加坡不會密切關注這一問題，因為這不在本地區事務之內，但他預計短期內不會有解決方案。

香港《南華早報》指出，在中美這兩個超級大國的競爭過程中，最新的一項事件發展是，美國總統拜登於當地時間8月9日簽署行政命令，限制在半導體、量子計算和AI等敏感技術領域的對華新投資，並要求美企就其他科技領域的在華投資情況向美政府進行通報。對此，中方對美方執意出台對華投資限制措施強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

與此同時，和黃循財的觀點類似，一些中國科學界人士近日也站出來發聲強調，美國在某些敏感技術上的對華投資禁令影響有限，因為中國近年來在這些領域對美國資金的依賴程度已經降低。

《南華早報》援引多名業內人士和分析人士稱，美方這些限制看起來「更具政治意義」，而隨著中國政府不斷加大對科技領域的資金投入，一些人還將美國公布的限制措施視為一個中國實現自力更生目標的「機遇」，中國大學和研究機構也已做好準備，尋求增強中國在這些科技領域的硬實力。

對於美方此舉，美媒也認為這升級了美中之間的對抗，一些科學家認為這是一種「雙輸」的局面，投資分析人士則警告，中美科技戰和貿易戰愈演愈烈對雙方都不利，甚至還會危及本已羸弱不堪的全球經濟。

據報導，在活動中，黃循財針對新加坡國內議題還談到了最近發生的一系列政治醜聞事件，包括部長涉貪汙調查、前議長和議員因婚外情辭職等，這些事件嚴重影響了其所在執政黨人民行動黨（PAP）的形象。

黃循財表示，人民行動黨必須反思，並從事件中吸取教訓。他說，新加坡民眾和人民行動黨政府之間仍保持高度信任，他的首要任務是加強社會資本和互信，讓人民行動黨在下一屆大選中繼續爭取選民的支持。

當現場主持人扎卡里亞追問，黃循財本人從近期的事件中學到什麼時，黃循財說，不只是近期的事件，也包括他擔任政府職位的經驗，讓他學會以平常心看待事情。

去年4月16日，新加坡總理李顯龍宣佈，黃循財已確定將出任新加坡下一任總理，是新加坡第四代領導人的領軍人物。去年6月6日，黃循財被任命為副總理。此後，外界非常關注黃循財何時接棒李顯龍。

今年5月25日，黃循財在日本東京參加第28屆國際交流會議「亞洲的未來」（The Future of Asia，日本經濟新聞社主辦）時重申，「領導班子何時交接棒」關鍵在於大選時間點，下屆大選必須不遲於2025年舉行。

「領導何時更替，也就是我什麼時候接任總理，可能在大選前或大選後，這些都是選項，我們還未決定，但這是遲早的事，只是時間問題。」黃循財當時稱，若是在大選前，他本人將帶領團隊競選，若是在大選後，現任總理李顯龍顯然會繼續擔任人民行動黨領袖，他本人也仍會在競選中扮演關鍵角色。

黃循財還表示，他們會向選民清楚說明領導班子交棒的計畫，但前提是，人民行動黨贏得新加坡人的信心與委託。而當下，他還有許多工作要做，以處理新加坡人關心的國內議題，包括經濟、就業、生活支出和住房等各方面。