帶領青年探索外界所不熟悉的軍事單位，一睹海軍大氣海洋局的神秘面貌，高雄市政府青年局與海軍大氣海洋局合作，透過實際體驗與觀摩，推廣全民國防教育，延攬優秀青年，促進在地青年探索人生及使命感，並鼓勵青年將自身學習的技能應用於國家發展，規劃出不同的職涯生活。

國軍指導青年實際操作風向風速儀觀測天氣現象。（圖／高雄市青年局）

高雄市青年局局長張以理表示，本次活動感謝海軍大氣海洋局合作，透過參訪青年可了解海軍大氣海洋局業務內容，並透過實際體驗風向風速儀觀測天氣現象，了解天氣如何影響航行，及海上安全的重要性，提供青年日後就學、就業及服役等多元選擇，期望青年學子能以自身所學的專業技能，規劃符合興趣和專長的職涯藍圖，也有機會培養及開拓屬於自己的第二專長。

青年參觀大氣海洋局隊史館，深入了解了大氣海洋局在國家發展和國防安全中的重要角色。（圖／高雄市青年局）

海軍大氣海洋局代理局長劉得凰上校對於青年局帶領青年朋友參訪表示歡迎，他說在這個嶄新的時代，我們面臨許多重要的挑戰，對於大氣海洋的保護與研究顯得格外重要，青年藉由本次參訪深入瞭解我們的工作內容，也能感受到科學與技術的無限潛力。本次活動特別規劃導覽路線及安排說明官和招募小組，希望有助於想從軍的青年，也期待青年朋友積極參與各項由國軍所主辦的活動，並支持「全民國防」，共同開創美好的未來。

青年透過闖關遊戲了解海軍大氣海洋局業務內容及相關專業知識。（圖／高雄市青年局）

青年局指出，我國夏季期間常遇颱風侵襲，各縣市政府風災期間都需要氣象顧問小組提供數據資料，協助應對氣候風險；又我國四面環海，各港建設均有海洋測量需求，且近年綠能風電產業興起，海測是風電設備建置的基礎，這些都是海軍大氣海洋局官兵所具備的氣象及海洋測量專業知識，即便離開國軍體系後，仍可投入相關領域如氣象風險管理公司、海測公司等相關專業企業服務，一展所長。

一名在北部讀書，趁放暑假回高雄時參加職場體驗活動的張同學表示，原先對軍旅職涯並無特別的規劃及想法，透過這次體驗才發現原來海軍裡藏了一個那麼特別的專業單位，其所需具備的專業能力比一般海洋水文、氣象觀測技術更為精深，將來能夠廣泛運用在相關產業上，這次的體驗活動的確為自己開啟了另一個職涯的可能性。

高雄市青年局所舉辦的青年地方探索體驗系列活動，將陸續推出野外求生的生命安全教育及前往日光小林部落認識大武壠族文化等多場活動，想了解更多活動消息，可以加入「高雄市政府青年局」Line官方帳號，並點選選單即可進入活動報名頁面，也可追蹤官方網站、FB、IG即時接收最新資訊。