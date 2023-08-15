新竹台大分院骨科部主任賈維焯表示，該院多年努力提升利用完善的導航系統與微創脊椎手術無縫融合的技術，以降低醫療風險，達成較佳的治療效果。（新竹台大分院提供／陳育賢新竹傳真）

1位63歲的男性病人，因長期下背痛、腳麻無力前往新竹台大分院新竹醫院就診，經檢查後確診為第4、5腰椎滑脫合併椎管狹窄壓迫神經，病人接受復健和藥物治療後症狀未見改善，因此決定手術治療，病人選擇接受「磁導航輔助微創脊椎手術」，術後情況恢復良好。

新竹台大分院骨科部醫師蘇盈豪表示，腰痛在中老年人的發生率相當高，在退化過程中，腰椎不穩定、椎間盤病變和軟組織病灶等可能是引起腰痛的原因。

蘇盈豪指出，近年來，精準醫療的興起使得針對病灶的微創手術成為趨勢，這類手術能夠減少對病人的損傷，有效處理病灶，降低併發症的發生率，並且恢復期更短。

然而，這些技術需要長時間的學習和經驗累積，如果熟悉度不佳，手術過程中需要反覆放射線透視才得以確認穿刺點，不僅會增加手術時間，醫護人員和患者在輻射暴露下，還會增加神經根損傷的風險。

新竹台大分院引進磁導航技術，醫師可以在術中即時、準確、安全的追蹤手術器械及穿刺點的位置，可顯著減少術中輻射暴露時間、穿刺時間、手術時間，降低了手術中的放射線暴露，還能減少併發症的風險，並輔助醫師手術程序完整性，達成醫病雙贏成效。

骨科部醫師林彥伯說明，相較於傳統脊椎手術，微創脊椎手術具有傷口小、出血量低和恢復期短等優勢，但對定位的要求較高。而磁導航輔助技術能夠大幅提升微創脊椎手術的定位便利性和精準度，有效幫助手術施作並保護病人的安全。

骨科部主任賈維焯則表示，新竹台大分院多年來努力於微創脊椎內視鏡手術，並在現有技術基礎上引進磁導航輔助技術，造福病人。醫師和相關醫療人員也於每年接受2至4場次的磁導航輔助微創脊椎手術訓練，利用快速完善的導航系統與微創脊椎手術的無縫融合，以降低醫療風險，達成較佳的治療效果。