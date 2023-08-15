艾薇（前排中）正能量鼓勵「黑曜精靈」，展現自信。（星光瑞瑞提供）

「黑曜精靈」威剛科技百萬代言，加油看板亮相。（星光瑞瑞提供）

「黑曜精靈」公開演出，大批粉絲到場支持。（星光瑞瑞提供）

由各家經紀公司推派參加的女團選秀節目《未來少女》，自播出就引發熱烈討論，其中以陳婉若推出的「黑曜精靈」在連續2集成績墊底，在最新播出的第3集「藝人導師合作賽」出現戲劇性大逆轉，不僅讓少女製作人徐若瑄在表演後起身拍手，「我相信艾薇老師帶給妳們很大的自信，妳們的潛力已完全爆發出來！」更創下該集收視最高點。

「黑曜精靈」自播出以來成績一直落後，這讓團員們受挫、失落、沒自信，合作導師艾薇為此特別用心一對一教唱，不間斷的喊話鼓勵，「我就是要來跟妳們一起贏的，有信心一點，我們就是來贏的」。在比賽前，艾薇告訴女孩們：「一次的舞台不代表什麼，我比賽從9歲比到22歲，過程中我輸過很多場比賽，真的不要因為輸了就一直難過。」

徐若瑄看到進步神速的 「黑曜精靈」，在講評稱讚：「表演非常有靈魂，兼具可愛、時尚、魅力、個性，是很好看的表演」，並誇獎「黑曜精靈」沒有因為艾薇很會唱而淪為配角，5人融合得非常好。邱鋒澤也說，〈甘蔗掰掰〉不是非常好發揮的歌，難度特別高，「但大家的爆發力十足，其實很驚豔。」陳零九表示，艾薇出來的時候，他已起雞皮疙瘩，「她的氣勢加了很多分，她這麼穩，那個氣一爆發出來，信心爆棚」。郭書瑤看完表演後，則是不敢相信她們之前2次成績是最後。

面對「黑曜精靈」的蛻變，網友們紛紛留言鼓勵，「氣勢、能量都有表現出來，這個表演很好看，對你們刮目相看」、「越看越上癮的舞台」、「力安唱歌真的好厲害」。「黑曜精靈」近日接下威剛科技百萬代言，昨有粉絲在台北建國高架橋上行車時，突然發現有科技公司為「黑曜精靈」加油的巨型看板廣告，非常興奮。女孩們也開心不已，希望之後車子經過建國南北高架橋時，也能看到加油廣告看板。