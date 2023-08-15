正在瓊斯盃和中華藍隊作戰的林秉聖，母隊T1聯盟新北中信特攻籃球隊15日宣佈和他的合約期滿，林秉聖正式離隊，即日起成為自由球員，同日P. LEAGUE+新竹街口攻城獅則宣布正式和林秉聖簽約，期待他的加入強化攻城獅後場深度與團隊防守強度。

新北中信特攻球團表示，今年27歲的林秉聖，於球隊2021年創隊時期加入，在T1聯盟兩個賽季中，個人無懈可擊的防守能力技巧與抄截能力，不僅幫助球隊在2022-23球季拿下隊史首座總冠軍，也讓球迷留下深刻的印象，本賽季結束之後，球隊很遺憾無法與林秉聖在協議上取得共識，球團選擇不執行球隊選擇權，林秉聖取得自由球員身份，中信特攻總經理劉志威表示：「秉聖是一位自我要求高且非常自律的選手，加入特攻的這兩年，不僅幫助球隊拿下隊史首冠，努力付出的好表現也讓他逐漸成為國家隊的常客，希望他能在自由市場尋求更好的發展機會，由衷感謝秉聖這兩年來為中信特攻的貢獻，期許未來秉聖會有更好的發展與精彩的發揮表現。」

過去兩個球季，林秉聖例行賽平均每場貢獻10.2分、3.6籃板、3助攻、2.5抄截，季後賽也有平均11.8分、3籃板、2.9助攻、1.7抄截數據，全方位成績榮獲過T1聯盟首季抄截王、首季年度最佳防守球員，蟬聯入選年度防守第一隊，是名副其實的「後場防守大鎖」攻城獅球團看重林秉聖在高張力賽事時的優異表現，總教練林冠綸相當讚賞林秉聖的場上態度，「秉聖態度積極且毫不畏懼，是位攻守兼備的好球員！」

林秉聖原本將代表中華隊征戰奧運資格預選賽，經中華籃協評估安全決定退出賽事後，於上周接受中華男籃徵召，加入中華藍隊出戰瓊斯盃，預計於8月底投入攻城獅團隊訓練；背號部分，原本穿3號的王子綱也特別將號碼讓給林秉聖，歡迎他加入攻城獅。