男星曾治豪為賀一航的兒子，先前他曾大方公開女友身分為第一代《黑澀會美眉》Meggy，而他稍早在臉書上發文宣布結婚喜訊：「感謝大家的關心與祝福，我們都收到了！是的，2023年，我已經成為人夫了，擁有了自己的家庭，也是甜蜜責任的開始」。

曾治豪今（15）在臉書宣布結婚消息，他透露，與今年對他而言特別具有意義，不只是因為身分改變，也是生命的見證，更感謝上天給他一位有共同信仰的太太，「這些日子以來，無論我們在溝通任何事情與磨合的過程當中，都不曾有過爭吵，只有更多的同理與愛，這真的很不容易」，最後感謝：「各方親朋好友、藝能界的大哥大姊前輩、媒體朋友..等的關心與勉勵！」

事實上，曾治豪3月時曾表示，正在存結婚基金100萬，加上與女友都有結婚的共識，因此預計要在明年將女友娶回家，如今事隔五個月就宣布結婚喜訊，讓身邊親友及粉絲相當替他開心，紛紛留言獻上祝福。

據悉，曾治豪與老婆Meggy皆是宋達民的「藝之星」教會教友，2022年11月兩人因參加前女F4團員Stacy（周宥伶）的婚禮，才真正認識彼此，之後便陷入熱戀。