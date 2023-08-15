中國金融四十人論壇（CF40）學術委員會主席、中國社科院國家高端智庫首席專家蔡昉昨日撰文表示，大陸現在最緊迫的目標是刺激居民消費，因此需要動用所有合理、合法、合規也符合經濟規律的管道，把錢發到居民的腰包裡。同時，宏觀經濟政策應該有新對象、新手段和新目標，核心是刺激的對象要從投資轉向消費。

蔡昉撰文表示，把中國經濟遭遇的短期困難和面臨的新常態結合起來，著眼於從刺激消費入手擴大內需，加快經濟復甦。而把錢發到居民的腰包裡，也就意味著，在經濟發展和人口發展新常態下，宏觀經濟政策應該有新對象、新手段和新目標。其核心是刺激的對象要從投資轉向消費，這樣可以更加直接對應現實經濟中的堵點和短板。

同時，對居民的消費進行刺激，可以產生更大的乘數效應。而乘數效應的大小，決定刺激政策的效果。此外，這有利於實現短期和長期目標的統一、措施的兼容，可以減少後遺症，盡可能不在「三期疊加」中造成新的「前期政策的消化期」。

談及以農民工落戶為核心的戶籍制度改革如何促進消費時，蔡昉指出，1.72億外出農民工如果成為城鎮戶籍居民，平均消費人均可增長6686元（人民幣，下同），由此產生的居民消費增量可超過一兆元。關於疫情期間形成的超額儲蓄說法不一，如果按照GDP的3％計算，大概是3.6兆。所以，只有兆元量級的新增消費，才能抵消過度儲蓄。

此外，一系列與老齡化相關的基本社會保險和其他基本公共服務，都可以藉此機會顯著提高保障水準。隨著人口負增長時代的開始，2022年至2035年期間，老年人口撫養比將以前所未有的速度提高。「現收現付」社會保障體系的可持續性，以及養老、醫療、照護的人財物保障，都高度依賴於相對有利的人口撫養比，隨著今後十幾年撫養比加快提高，保障的難度明顯加大，必須有相應措施才能維繫。

蔡昉指出，這要求提高基本養老保險和醫療保險的普惠水準，個人積累的部分只能是必要的補充，而不是解決問題的出路。中國面臨著一個機會窗口，可以把長期的制度建設目標與短期經濟刺激效果結合起來，用改革紅利推進經濟復甦和社會福利體系建設。