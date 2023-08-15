詠昇電子主要產品為訊號傳接器及訊號傳輸線，並設有PCBA組裝部門，是少數可以滿足客戶一次購足需求連接器廠，公司近幾年將產品重心放在車用、醫療、工業及智慧電表等利基產品，今年上半年因特定客戶專案入帳，獲利表現亮眼，其中第2季稅後盈餘為2613萬元，年增1.04倍，單季每股盈餘為0.76元，累計上半年稅後盈餘為2512萬元，年增1.24倍，每股盈餘為0.73元。

詠昇7月合併營收7817萬元，月增25.43%，年增30.71%，累計前7月合併營收為4.75億元，年減2.04%。

受到消費性電子需求不振、客戶去化庫存壓力、銅價下跌等因素，導致市場大幅競價，建通精密上半年營收為11.26億元，營業毛利為2567萬元，營業淨損為1.32億元，歸屬母公司業主淨損6877萬元，每股淨損為0.41元。

不過，建通精密積極轉型，第2季開始進行設備移轉至越南廠一條龍生產，透過越南廠擁有煉銅廠、人工、電力優勢及銅下料回收開展後的利基加持，可強化端子業市場競爭優勢。

建通7月合併營收為2.22億元，月增22.12%，累計前7月合併營收為13.48億元，年減27.22%；建通表示，隨著蘇州廠異型導體銅材效應逐步發酵，未來台灣特殊新型銅材煉製廠投入後，可望多方挹注集團營收。