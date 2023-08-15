民進黨立委林楚茵今年4月在電視節目指國民黨立法委員吳怡玎在與外賓餐敘時說台灣不需要買武器，遭吳上訴控告誹謗罪，士林地院開庭，林否認犯罪，並稱節目上評論國民黨對軍購的立場，屬可受公評之事，並不是針對吳，法官諭知全案移審理庭。

吳怡玎起訴指，今年4月法國國民議會友台小組訪台，立法院院長游錫堃4月18日邀請友台小組主席博多黑（Eric Bothorel）等外賓與立委餐敘，席間從未提及「武器」或「不要買武器」等字句，林楚茵沒有出席餐會，不知道當天談話的內容，20日在政論節目以不實的言論，誹謗她的名譽與人格。

吳辯護人田振慶更指，林楚茵在節目上「沒有說過，卻說她（吳怡玎）說過」，還以「俗辣」形容吳，已經超越對公眾事務的評論，貶損吳的人格、名譽。

林楚茵稱節目上評論並非針對吳，儘管該次餐會她沒有出席，事後有遇到參與的委員，轉述餐會的內容，她評論國民黨對於國防安全的態度，屬可受公評之事。法官諭知全案移審理庭，擇日開庭。