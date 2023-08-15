民進黨立委賴品妤因主張反核，意外衍生出父親賴勁麟的「雲豹案」，近日引發全台關注。對此，民進黨創黨元老、前主席許信良的弟弟許國泰認為，現在的民進黨政府，很像30多年前獨裁統治菲律賓的老馬可仕（Ferdinand Marcos）政府，因為總統蔡英文和老馬可仕一樣，都縱容自己人去賺政府錢，但他也預言，民進黨再繼續惡搞下去，總有一天會被人民的力量推翻。

菲律賓前總統、現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的父親老馬可仕（右）。（中時資料照，時報周刊攝影組翻攝）

許國泰昨（14）日在中視政論節目《庶民大頭家》表示，之所以會反對現在的民進黨，是因它已經墮落、腐化了，他指出，民進黨過去是真的勤政愛民，只要有黨籍政治人物與財團有掛勾，就會面臨開除黨籍的下場，而現在，哪一個民進黨委員不跟財團有掛勾？

許國泰直言，賴勁麟背後的新潮流勢力相當強大，囊括了許多席次的立委，他們之所以有這些權力，是因蔡英文為了爭取他們的支持而縱容。許國泰也提到，現在的民進黨政府很像菲律賓30多年前的老馬可仕政府，因為它和後者一樣，支持、縱容自己人去賺政府的錢，「政府的錢哪裡來？是從百姓的稅金來」，久而久之，百姓當然會貧窮。

最後，許國泰也預言，民進黨再繼續惡搞下去，總有一天會像老馬可仕一樣，被人民的力量給推翻。