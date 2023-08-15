最新調查顯示，亞洲的上班族花費最多時間在「表演式工作」（performative work），讓自己上班「看起來很忙」。這項排行前3名分別是印度、日本及新加坡。

據《CNBC》報導，這項全球調查由雲端軟體巨擘「Salesforce」子公司「Slack」與雲端問卷調查平台「Qualtrics」合作進行，調查對象包括印度、日本、新加坡、韓國、美國、澳洲、法國、德國和英國等，超過1萬8000名職員。

調查報告顯示，最會「裝忙」的上班族來自印度，他們花在「表演式工作」的時間佔43％，其次為日本，所佔時間為37％，而新加坡排第3，員工有36％的時間是用在「沒成效」的工作上。調查指出，全球平均花在這種非實質性工作所佔時間平均為32％。

隨後分別是法國31％、英國30％、澳洲和德國同為29％。韓國與美國並列墊底，這2國的員工只有28％的時間看起來很忙。

調查指出，日本和新加坡員工花在實際性工作上的時間佔比最低，同為63％；印度緊隨在後，佔比為57％。

Slack亞太區技術專員萊尼（Derek Laney）表示，所謂的「表演式工作」，包括花大量時間在會議上，展示團隊成果，而不是做出決策或解決問題。萊尼指出，員工之所以這麼做很可能是受公司領導人衡量生產力的方式所影響。他說，領導者一般更傾向於用「可見的活動」來判斷員工的生產力，而不是專注於實際成果。

調查顯示，全球的公司領導人在判斷生產力方面，重視可見性和活動指標，例如在線時間的長短或發送電子郵件的數量。調查結果還顯示，員工可能會因此感受到壓力而延長工作時間，迅速回復電子郵件，或參加每一個會議。其中44％的新加坡受訪者表示，他們在會議和電子郵件上花費過多時間影響了工作效率。

受訪的大多數員工希望，他們的生產力會以有別於現在的不同方式來衡量。員工也表示，仍然非常支持靈活性的辦公地點，如疫情期間遠距辦公非常普遍，這意味著工作不一定是面對面進行。

超過一半的受訪者表示，雇主推動生產力的最佳方式就是靈活的工作時間安排，有36％的人選擇了靈活的工作地點。而有32％的人選擇獨特的工作場所、福利和改進辦公室設備。