張景曜在長年讀書的高壓環環下，最喜歡透過打籃球及看漫畫紓壓。（孫英哲攝）

彰化高中數理資優班學生張景曜，從小跟著當護理師的母親出入診所，立志當醫生，長年貫徹執行每天的讀書計畫，不料大考前一晚他竟失眠，考試當天下筆前，他告訴自己「你考不上的話，還有誰能考上」，定下心作答後越寫越順，今天大學分發入學放榜，他順利考上台大醫科，朝夢想邁進一大步。

為什麼一定要唸台大醫科？張景曜表示，因為他的母親是護理師，小時候他常和母親去診所，耳濡目染之下覺得醫療工作除了很專業，也可與病人互動，他嚮往這樣的工作，因此立志當醫生，並以國內醫科最好的台大醫科為目標，希望自己能不斷努力去挑戰完成目標。

雖然張景曜的學測成績沒有受到數學A、自然考科考得較難的影響，拿下59級分，但本來就立志考取醫學系的他，學測後參加了幾次導師特別安排的跨校培訓，自認為難以在台大的二階指定項目甄選拿下高分，他想以更確定的方式考上台大醫科，因此在3月中旬毅然決然投入分科測驗的準備。

他除了貫徹每天都要讀書的習慣與計畫，並狂刷歷屆考古題模擬考，同時不斷挑戰較難、較靈活的試題，就在自認準備相當充份下，在分科測驗考試前一晚他竟失眠了。

考試當天一早，在作答前，他只能告訴自己要打起精神好好寫，不要緊張，畢竟能準備的都準備了，他同時告訴自己「你考不上的話，還有誰能考上！」穩下心投入作答後，緊張的情緒自然就消失了。

張景曜說，能圓夢考上台大醫科要感謝很多人，導師數學科黃雅雲老師從高一就延請溫永頌醫師伉儷為班上有志習醫的學生展開一系列課程更是助益良多；此外，家人在得知他放棄個人申請管道後，從來沒有給他壓力。

頂尖校系的競爭一向激烈，分科測驗報名人數增加對他而言壓力很大，因為有導師的鼓勵和家人的支持，他才能擺脫遲疑，無畏的迎戰，最後收穫甜美果實，讓他以自身例子向學弟妹勉勵，「做，就對了！」

黃雅雲指出，張景曜的沈著度、穩定度很好，情商也很好，因為周遭的同學早就都考上了，都有不錯的學校了，張景曜在這樣的氛圍下仍可定下心朝自己的目標努力，真的很不容易。