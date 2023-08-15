明農曆7月初一「鬼門開」，嘉義縣新港奉天宮遵循百年傳統，今舉辦「封鐘鼓」儀式。（呂妍庭攝）

新港媽9月22日將啟程前往綠島海祭祈福，趕在鬼月來臨前，廟方提前貼香條，預告即將迎來的宗教界盛事。（呂妍庭攝）

新港媽9月22日將啟程前往綠島海祭祈福，趕在鬼月來臨前，廟方提前貼香條，預告即將迎來的宗教界盛事。（呂妍庭攝）

嘉義縣新港奉天宮遵循百年傳統，今舉辦「封鐘鼓」儀式前先向神明參拜。（呂妍庭攝）

明農曆7月初一「鬼門開」，嘉義縣新港奉天宮遵循百年傳統，今舉辦「封鐘鼓」儀式，由於新港媽9月22日將啟程前往綠島海祭祈福，趕在鬼月來臨前，廟方提前貼香條，預告即將迎來的宗教界盛事。

農曆7月封鐘鼓傳統，源自笨港天后宮時期，迄今已有數百年歷史，相較許多廟宇已改成電動式鐘鼓，奉天宮依然守住傳統「封鐘鼓」，奉天宮董事長何達煌說，鬼月好兄弟出來「賺呷」，封鐘鼓可避免被不知情者誤敲，驚嚇來到陽間接受普度的「先民、好兄弟」，也展現出媽祖慈悲普度眾生的精神。

今封鐘鼓前，何達煌先在廟門貼香條，透露9月22日，媽祖將再次起駕前往綠島，與多間廟宇一起以海上巡航，陸上巡安方式「海陸巡安．庇佑綠島」，為讓宗教盛事順利舉行，綠島鄉長謝賢裕已到奉天宮商討、拜會，並指活動期間，綠島全島民宿飯店已達到9成住客率，盛況可期。

奉天宮表示，綠島天后宮此次邀請新港奉天宮開台媽祖、台南六甲恆安宮、西螺社口福天宮、斗六石榴班長和宮、屏東新園龍喉宮、台東天后宮等宮廟神尊至綠島海巡，橫跨半個台灣312公里的祈福盛事，透過「陸上巡安．海上巡航」進行三天兩夜祈福活動，讓綠島「海祭」別具意義，粗估參與信眾近千人。