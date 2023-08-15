謝姓男大學生前年獲聘擔任鋼琴老師，他利用與12歲、就讀國小六年級女童在琴房獨處練琴的機會，跨坐在她後方撫摸胸部、大腿內側猥褻，一審依強制猥褻罪判刑3年4月，他提上訴，台灣高等法院二審考量他坦承犯行，改判刑3年。可上訴。

謝姓男子2021年4月25日在12歲女童住處4樓鋼琴房，擔任她鋼琴陪練家教老師，謝男明知對方當時就讀國小六年級，竟趁與她在4樓鋼琴房獨處之機會，課程中坐於長方形鋼琴椅上時，跨坐在她後方，與她同坐一張鋼琴椅。

謝男將手放在女童上衣外游移撫摸她胸部，又將手從她上衣下擺伸入她所著小可愛內衣內撫摸胸部，再撫摸她大腿內側接近私處部位置，進行猥褻行為。

當天晚間謝男課程結束，女童母親搭載謝前去捷運站搭車，再返回住處後，女童因不堪謝侵害，在下一堂樂理課開始前，向其母親及樂理老師泣訴被猥褻，報警處理後，檢方將謝男起訴。

台北地方法院一審依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪將謝男判處有期徒刑3年4月，謝不服提上訴，高院二審考量他坦承犯行，但被害人母親不願與他和解，判改判刑3年。可上訴。

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