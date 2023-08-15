「陳守娘顯靈傳說」是清末府城三大奇案，她也被視為「台灣最強女鬼」。台南市政府將在農曆7月舉辦4梯次「最強女鬼散步導覽路線」，並邀請專業導覽員陪同民眾走訪7處相關廟宇，還順遊路線中的美食及景點。市長黃偉哲表示，民間傳說往往給人陰森恐怖的印象，但其實多半背後都有淒美動人的故事，歡迎喜歡文化尋根、浪漫追尋或是恐怖陰森的朋友，一起來聽鬼故事、遊台南。

市府觀光旅遊局表示，相傳陳守娘的故事發生在清朝道光年間。出生在台南辜婦媽廟附近的陳守娘，因為從小受到廟宇文化薰陶，個性剛烈，成年後嫁給林壽，林壽雖早死，但陳守娘仍守節不二，受辱死後更化為厲鬼，甚至還與神明鬥法，堪稱「台灣最強女鬼」。

觀旅局長林國華指出，「最強女鬼散步導覽路線」去年推出後大受歡迎，今年除將從辜婦媽廟出發，接續走訪東市場（台灣府署經歷廳）、府城隍廟、東獄殿、與相傳陳守娘鬥法的永華宮廣澤尊王、德化堂，最後到孔廟祠堂節孝祠找尋陳守娘牌位外，還首度加入沿途11家美食店家及9處景點。

另外，觀旅局也特別準備府城隍廟的精美書籤，以及永華宮廣澤尊王加持過的平安符作為參加禮，讓參加導覽路線的民眾，在鬼月逢凶化吉，出入平安順遂。

黃偉哲說，儘管農曆7月禁忌多，但台南卻有許多具文化意涵的豐富活動，像是「做16歲」及七夕等。此次市府推出「最強女鬼散步導覽路線」，背後就有一段淒美、有洋蔥的故事，感謝在地文史工作者努力挖掘，將台南許多膾炙人口的民間故事保留下來。

黃偉哲還認為，去年台南市美術館的亞洲殭屍展廣受民眾好評，相信此次導覽路線120個名額，將很快就會秒殺。

觀旅局表示，此次活動採雙人導覽解說，共有4梯次，自8月19日至9月9日每周六下午3時45分至6時，導覽時間約2小時，報名時間自即日起至9月8日止，共計120位免費名額，請至台南旅遊網－旅遊服務－導覽預約報名。