據觀察者網報導，美國總統拜登將於當地時間8月18日，邀請日本首相岸田文雄和韓國總統尹錫悅在大衛營舉行峰會。當地時間8月14日，路透援引匿名美國政府高級官員獨家報導稱，美日韓三國領導人會晤時將在科技、教育和國防領域推出一系列聯合倡議，特別是啟動新的防禦措施。陸媒關切，屆時美日韓三方是否將發佈涉台海聲明？

美方官員稱，雖然此次會晤不太可能達成一項正式的安全協議，無法在國家間相互防禦方面作出承諾，但三國領導人將同意就地區責任達成相互理解，並建立一條「三方熱線」，以便在「危機時刻」進行溝通。

據報導，美國官員希望，此次會晤將是美日韓三國領導人舉行年度會晤的開端，正式確立三國之間的關係和合作。

今年3月，日韓兩國關係「有所和解」，兩國舉行了12年以來的首次元首會晤，緩和了多年來的緊張局勢。另一方面，美國分別同日本和韓國簽署了正式的集體防禦協議，但希望日韓兩國能夠：更密切合作，以加強美國在太平洋地區的利益。

一名美國官員告訴路透：「我們期待採取一些舉措，使我們在安全領域走得更近，這樣做將增強我們的集體安全。」

美國官員還補充說：「要完全期待各方之間建立一個三方安全框架，要求太多了——這是一座太遙遠的橋梁。然而，我們正在採取步驟，使每個國家都瞭解對地區安全的責任，我們正在推進新的協調領域和彈道導彈防禦，以及技術領域，這將被認為是非常重要的。」

路透認為，拜登此次邀請岸田文雄和尹錫悅到訪美國總統度假勝地大衛營，是要應對所謂「中國崛起」和「北韓帶來的更大地區威脅」。

報導稱，特別是在涉華問題上，預計此次美日韓三國領導人會晤期間還將發表一份聯合聲明，其中內容涉及台海局勢。一名美國官員透露，美日韓三方聯合聲明將包括「維護台海和平與穩定」的措辭，但有關這一內容和其他確切措辭預計將在談判的最後一刻才能確定。

上海對外經貿大學朝鮮半島研究中心主任詹德斌教授此前曾告訴觀察者網，日韓關係的改善將有利於美國打造一個穩固的「美日韓同盟」，美國打造「美日韓三角同盟」，意圖團結亞太盟友，並形成對中國的圍堵之勢，這點毫無疑問。

詹德斌指出，美國未來若以「美日韓三角同盟」為核心去拓展，也不排除有建立「亞太版北約」的企圖。事實上，公開資料顯示，美國最早曾想用韓戰時期的「聯合國軍司令部」為模板，轉化成「亞太版北約」，而在川普政府時期，也有將QUAD機制（美國、日本、澳洲和印度「四方安全對話」）轉化為「亞太版北約」的想法。

此前，中國外交部發言人毛寧曾指出，國與國之間開展交流合作，應當有助於增進地區國家的相互理解和信任，有助於維護世界和地區的和平穩定，不應針對第三方或損害第三方利益。亞太是合作發展的熱土，不是大國博弈的棋盤，有關國家應該適應時代潮流，摒棄冷戰思維，停止搞小圈子，防止影響亞太的和平與穩定。如果有關國家真心希望維護台海和平穩定，那就應該恪守一個中國原則，與中方一道明確反對「台獨」。