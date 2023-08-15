名模洪曉蕾7月赴西班牙旅遊因扁桃腺感染送醫治療，傳出「醫療費天價」。目前正逢旅遊旺季，外交部今天提醒，由於歐洲地區的物價和醫療服務非常昂貴，強烈建議國人前往歐洲旅遊時，除了預先購買旅行平安保險之外，也要考慮加保足夠的旅遊醫療保險。

洪曉蕾赴西班牙旅遊時，因扁桃腺感染緊急送醫，還一度插管住進加護病房治療，所幸開刀後成功脫險，日前已返台休養。她近日受訪時被問到花費是否破百萬？她說不在乎錢，也透露會整理所有醫療費用向保險公司申請理賠。

外交部今天舉行例行記者會，歐洲司司長姚金祥表示，隨著國境的開放，目前商務人員的交流跟旅行活動都逐漸恢復正常，近期有不少國人，在歐洲旅遊期間發生意外或者是突發的疾病必須要就醫，衍生非常龐大的醫療費，可能都達到新台幣數百萬元。

除了洪曉蕾之外，他舉例，近期還有一位先生突然中風後就醫，醫療費用非常龐大；還有一對母女赴倫敦旅遊，走在路上，雖然無風無雨但仍被倒下來的路樹砸到，還有不少案例，都衍生龐大的醫療費用。

因此，外交部再次醒國人，在歐洲地區物價跟醫療服務非常昂貴，強烈建議國人前往歐洲旅遊時，除了預先購買旅行平安保險之外，也要考慮加保足夠的旅遊醫療保險。