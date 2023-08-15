李全教（左二）、王家貞（左三）訴求下架民進黨。（曹婷婷攝）

由台南市韓友會發起，國民黨立委参選人王家貞、陳以信、姚正玉及以無黨籍參選的前台南市議長李全教今天一起聯名高掛「打破信Lie救台灣」看板，民進黨台南市議會黨團幹事長蔡筱薇回應，這是標準「口號殺人」，利用聳動字眼博取民眾眼珠，反嗆國民黨立委參選人只想靠炒作獲取新聞聲量。

針對韓友會今天豎立「俠女王家貞打破信Lie救台灣」顯眼看板，號召陳以信、李全教、姚正玉一起署名，蔡筱薇指出，韓友會跟王家貞選戰手法就是標準「口號殺人」，利用聳動字眼博取民眾眼珠，看似跳過對手立委林俊憲，炮打總統參選人賴清德，但仔細觀察王家貞參與選戰迄今，全在打高空作戰，根本無心於基礎民生政策。

另外，針對李全教提告部分，蔡筱薇強調，身為政治人物本來就可受公評，尤其是想角逐立委的人，雖然遺憾但也尊重李全教提告動作。她強調，台灣本來就是言論自由的社會，且「黑金不能復辟」這句話是出自侯友宜嘴巴，「我只是轉述侯說法，何來抹黑之說」。

同樣遭李全教點名提告的市議員朱正軒表示，今年3月，國民黨朱立倫主席將李全教列入選策會名單，當時國民黨怎麼說？侯友宜說「拒絕黑金再現」，游毓蘭說「國民黨不要貼上黑金標籤」，林為洲說「造成觀感問題」，徐巧芯說「看到名單瑟瑟發抖」，鍾沛君更是辭去文傳會副主委表達抗議，朱正軒建議李全教應該向上述國民黨等人提出告訴。