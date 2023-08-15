隨著健康飲食意識抬頭，近年來植物奶於全球蔚為風潮，尤其燕麥奶更是大受歡迎，但在飲用前你對它了解多少？對此，營養師蔡孟融表示，燕麥奶是很棒的飲品，可是若想靠它減脂、補蛋白及補鈣就完全錯了。正確來說，其適用於增肌、降膽固醇和乳糖不耐。

蔡孟融在臉書粉專「營養師麥麥」發文表示，不少人會誤以為喝燕麥奶有助減肥，其實它是用來增加體重的。他並介紹燕麥奶3大特色，首先是富含碳水，與飯、麵相同皆為碳水化合物，可用來補碳；其次為易升血糖，經過研磨加工浸泡後，吸收速度很快，適合運動前後飲用；最後是含β-葡聚醣，此為水溶性纖維，對提高免疫、降膽固醇有助益。

蔡孟融更進一步針對燕麥奶，分別列出3種不推薦及推薦的用法。在不推薦方面，包括減脂、補蛋白及補鈣。他解釋，燕麥奶主要成分是碳水，容易誘使胰島素分泌，妨礙脂肪分解；且和牛奶相比，蛋白質僅3分之1、鈣含量更只有26分之1。顯然對應上述3項需求，無法帶來正面效果。

至於燕麥奶推薦的用法，蔡孟融指出，包括增肌、降膽固醇及乳糖不耐皆很合適。他說明，所含碳水不只修補肌肉、填補肝糖，更重要是補充能量，有體力運動才能增肌；含有β-葡聚醣可調整腸內菌相、影響膽酸組成，改善體膽固醇；因其不含乳糖，但口感又類似牛奶，所以能給乳糖不耐者作為替代使用。

此外，營養師顏元瀅先前提到，燕麥、燕麥奶皆含β-葡聚醣，有助降低膽固醇，但燕麥奶纖維已被打斷，升血糖速度較快，因此，需要控制血糖者建議直接吃燕麥，且吃完後應減少正餐中的澱粉量。