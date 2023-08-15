教士球星達比修有15日成為大聯盟「日籍投手三振王」，他繳出生涯第1919次奪三振，超越前輩「龍捲風」野茂英雄，他們也是史上唯二在美日兩國職棒合計3000K（各1000次以上）的大投手。達比修先前達陣美日3000K紀錄的時候說過：「我很感激能夠在職業棒壇打麼久。」達比修將於本月16日屆滿37歲。

達比修2013年在遊騎兵拿下美聯三振王（277K），大聯盟生涯的K9（每9局三振數）達到驚人的兩位數10.7，超過野茂英雄的8.7，甚至超過達比修自己在日職的8.9。大聯盟打者偏重力量，雖然更容易被野茂和達比修三振，但是轟出全壘打的機率大增，兩人在美國都挨了超過200轟。

此戰達比修對金鶯送出6次三振，但也遭到歐希恩（Ryan O'Hearn）全壘打狙擊，第5局韓德森（Gunnar Henderson）滿壘時擊出深遠的反方向二壘打，一棒掃回3分。達比修撐完7局失4分吞下敗投，目前8勝8敗，自責分率4.24。

野茂英雄1995年5月在道奇進行美職首秀，首季就勇奪國聯三振王、年度新人王。身為日本投手的重要開路先鋒，野茂提升了大聯盟對日本投手的信心，後來有多位日籍投手在大聯盟享受肥約，最近一位是大都會投手千賀滉大（5年7500萬美元）。